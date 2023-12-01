Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні на шляху до перемоги у війні проти РФ.
Про це він сказав на засіданні НАТО у Брюсселі, пише «Європейська правда».
Девід Кемерон зазначив, що НАТО здатне протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ, додавши, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську.
Глава британського МЗС закликав країни-члени Альянсу використати свою колективну перевагу для надання Україні достатньої кількості зброї.
Він сказав, що члени Альянсу повинні прагнути підписати більше багаторічних угод з різними країнами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво, щоб задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки.
— Два тижні тому я був в Україні і говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. Я буду домагатися консенсусу щодо цієї позиції тут, в НАТО, — сказав міністр перед початком зустрічі.
Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні на шляху до перемоги у війні проти РФ.
Про це він сказав на засіданні НАТО у Брюсселі, пише «Європейська правда».
Девід Кемерон зазначив, що НАТО здатне протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ, додавши, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську.
Глава британського МЗС закликав країни-члени Альянсу використати свою колективну перевагу для надання Україні достатньої кількості зброї.
Він сказав, що члени Альянсу повинні прагнути підписати більше багаторічних угод з різними країнами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво, щоб задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки.
— Два тижні тому я був в Україні і говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. Я буду домагатися консенсусу щодо цієї позиції тут, в НАТО, — сказав міністр перед початком зустрічі.
Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.