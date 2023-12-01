Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні на шляху до перемоги у війні проти РФ.

Про це він сказав на засіданні НАТО у Брюсселі, пише «Європейська правда».

Девід Кемерон зазначив, що НАТО здатне протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ, додавши, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську.

Глава британського МЗС закликав країни-члени Альянсу використати свою колективну перевагу для надання Україні достатньої кількості зброї.

Він сказав, що члени Альянсу повинні прагнути підписати більше багаторічних угод з різними країнами, щоб переконати виробників озброєнь збільшити виробництво, щоб задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки.

— Два тижні тому я був в Україні і говорив, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити цю жахливу агресію Путіна. Я буду домагатися консенсусу щодо цієї позиції тут, в НАТО, — сказав міністр перед початком зустрічі.

Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.