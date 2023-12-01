Президент Володимир Зеленський розповів, чи міг би піти з посади глави держави, враховуючи, що зараз в Україні триває війна.

Про це глава держави заявив в інтервʼю AP.

Зеленський зазначив, що «немає слів, аби описати, наскільки це складна робота». Однак він не може собі уявити, що залишить цю посаду.

«Ти, чесно кажучи, не можеш цього зробити. Це було б дуже несправедливо, неправильно і безперечно демотивувало б», — сказав Водлодимир Зеленський у відповідь на питання журналіста, як довго він сам може справлятися з лідерством країни, яка перебуває у стані війни.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Також результати опитування проведені Київським міжнародним інститутом соціології свідчать, що абсолютна більшість українців вважають, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.