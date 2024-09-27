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Колишній мер Житомира став новим головою Держагентства відновлення

Сергій Сухомлін. Фото: «МикВісті»Сергій Сухомлин. Фото: «МикВісті»

Кабінет міністрів призначив колишнього мера Житомира Сергія Сухомлина головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначимо, що минулого тижня Сергій Сухомлин достроково припинив повноваження міського голови Житомира.

Нагадаємо, 18 червня український уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Також перед цим 10 червня Мустафа Найєм у своїх соцмережах написав, що залишає посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тоді він пояснив, що це пов’язано з «системними перешкодами, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження».

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