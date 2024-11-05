Кадрові зміни: уряд звільнив заступника міністра оборони Умєрова

Юрій Джигир. Фото: Міноборони

У вівторок, 5 листопада, кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Джигира із посади заступника Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрій Джигир протягом 2016-2018 років був позаштатним радником виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я України, зосереджуючись на реформуванні фінансування охорони здоров’я в країні.

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Крім того, сьогодні уряд звільнив Євгенія Горовця із з посади першого заступника Міністра юстиції України та Володимира Трофименка із посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, що Міністр оборони Рустем Умеров підписав подання уряду про звільнення чотирьох заступників.

Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра)

Олександра Сергія

Юрія Джигира

Людмили Дараган (державного секретаря

Раніше президент Володимир Зеленський 8 вересня призначив собі двох радників, а очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку двох заступників.

Також нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.