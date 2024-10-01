Міністр оборони Умєров просить Кабмін звільнити чотирьох заступників

Рустем Умеров, фото: УП

Міністр оборони Рустем Умеров підписав подання уряду про звільнення чотирьох заступників.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)», — зазначив він.

За словами Рустема Умєрова, про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

«Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.

Також, за його словами, продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

«Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня», — додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 8 вересня призначив собі двох радників, а очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку двох заступників.

Також нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.