Радослав Сікорський прокоментував перемогу Дональда Трампа. Фото: Bloomberg

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Відповідну заяву він зробив сьогодні, після оголошення попередніх результатів голосування, пише Onet Wiadomosci.

Сікорський підкреслив, що Польща вже докладає зусиль для зміцнення оборони та управління міграційною політикою. Він додав, що з відновленням довіри в ЄС і добрими стосунками зі Сполученими Штатами Польща стане лідером у процесі підвищення стійкості ЄС.

«Американський народ ухвалив рішення, яке ми поважаємо. Підтвердилася правильність зовнішньої політики Польщі щодо підтримки політичних контактів як з демократами, так і з республіканцями», — сказав міністр.

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Раніше повідомлялось, що Польща підняла свої військові літаки через ранкову атаку росіян на Україну.

Також, з наступного року британські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, що польський парламент ухвалив закон, що дозволяє використання летальної зброї у випадку необхідності проти нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, 18 квітня 2023 року Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.