Фон дер Ляєн обговорила з Трампом підтримку України

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним Президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови вони обговорили оборону та Україну.

Про це вона написала у мережі Х.

«Чудова телефонна розмова з Дональдом Трампом сьогодні, щоб привітати його з перемогою на виборах», — написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що вони з Дональдом Трампом обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику.

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«Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики», — каже президентка Європейської комісії.

Вона додала, що очікує на «зміцнення звʼязків між ЄС і США та спільну роботу над вирішенням геополітичних викликів».

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.

Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.