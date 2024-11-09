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Україна вже виготовила понад 100 ракет, — Зеленський

ПРезидент України Володимир Зеленський, архівне фото «МикВісті»ПРезидент України Володимир Зеленський, архівне фото «МикВісті»

У 2024 році Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати», — сказав президент.

За його словами, наразі уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Збройних сил України. І це не просто поодинокі інвестиції партнерів, а системні моделі для інвестування.

Наприклад, йдеться про Данію, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. З Францією Україна має домовленості про дещо іншу модель – із залученням технологій і побудовою відповідних виробництв.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має попередні домовленості з іншими нашими партнерами про локалізацію виробництва зброї в Україні.

Нагадаємо, у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

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