Зеленський заявив, що припинення вогню в Україні не повинно означати заморозку війни

Володимир Зеленський. Архівне фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не зможе жити в стані замороженого конфлікту, тому що їй потрібні надійні та конкретні гарантії безпеки.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі 19 грудня.

«Ми маємо зрозуміти, що не можемо жити із замороженим конфліктом. Коли йдеться про припинення вогню в будь-якому конфлікті, будь-якій війні — люди знають, що буде після, чим усе закінчиться. Треба знати, що буде завтра, щоб сьогодні робити припинення вогню. Інакше ви просто робите заморожений конфлікт. Тому Україні потрібні гарантії безпеки і сильна позиція», — заявив Володимир Зеленський.

Після цього коментаря президенту поставили запитання про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його пропозицію «різдвяного припинення вогню».

Володимир Зеленський зазначив, що не говорив з Орбаном і назвав такі ініціативи щодо життя українців, несерйозними і більше схожими на політичний піар.

«При всій повазі… Пан прем'єр-міністр не має жодного мандату на переговори. Його відносини з Путіним занадто теплі, щоб ставити Путіна на місце», — сказав президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ припинити вогонь на Різдво та масштабний обмін полоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відмовився від цих пропозицій.