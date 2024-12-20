Сєнкевич: Данія допоможе пришвидшити будівництво водогону в Миколаїв

Водозагін Дніпро-Миколаїв, 2022 рік. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Данія долучиться до реалізації проєкту будівництва нового водогону в Миколаєві, залучивши своїх експертів.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у четвер, 19 грудня під час засідання сесії міськради, пишуть «МикВісті».

За його словами, проєкт отримав підтримку під час зустрічі, що відбулася 18 грудня в Посольстві Данії. На зустрічі були присутні посол Данії Олє Егберг Міккельсен, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин і Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що Данія залучить своїх експертів, що дозволить не лише скоротити терміни будівництва, а й оптимізувати витрати, що зменшить кінцеву вартість води для споживачів.

— Вчора (18 грудня) в посольстві Данії у нас була зустріч з послом Данії в Україні Олє Егбергом Міккельсеном, де ми обговорювали питання технічної підтримки країни щодо проєкту будівництва нового трубопроводу. Данія обіцяла включитись в цей проєкт і залучити своїх експертів для того, щоб це відбулося якнайшвидше і якнайефективніше, і за результатами зменшило вартість останнього кубічного метра води для споживача, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що в державному бюджеті України на 2025 рік заклади 8 мільярдів гривень на будівництво нового водогону для Миколаєва, щоб забезпечити місто питною водою.

Раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що затримки у реалізації проєкту будівництва нового водогону обумовлено відсутністю детального проєкту та розподілом відповідальності між органами.

Що каже про будівництво водогону для Миколаєва влада?

Два місяці тому, у вересні 2024 року, новопризначений міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час розмови з представником Європейського інвестиційного банку згадав, що наразі водогін для Миколаєва «потребує активної відбудови».

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Слідом за ним про необхідність будівництва нового водогону для міста вкотре заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також повідомив, що на відновлення постачання питної води до Миколаєва потрібно 8,8 мільярда гривень.

Однак це не перша чергова «заява» про водогін у Миколаєві. До цього про це питання згадував колишній міністр розвитку громад та територій Олександр Кубраков. У березні 2024 року він обіцяв, що «в найближчі тижні рішення буде прийнято». А у вересні 2024 року вже новий міністр розвитку громад Олексій Кулеба під час розмови з представником Європейського інвестиційного банку згадав, що наразі водогін для Миколаєва «потребує активної відбудови».

Про будівництво водогону для Миколаєва у свої дописах також згадували в Офісі президента — спочатку там повідомили про рішення «прискорити початок будівництва» водогону з Нової Одеси, а потім повідомили, що шукають «форму співпраці» з ЄІБ, щоб ті надали кошти на будівництво.

Ще про водогін писав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, який сказав, що питання якісної води для Миколаєва на особистому контролі президента Володимира Зеленського.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.