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Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Іспанії посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, фото: пресслужба президентаПрезидент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом надання військової допомоги для України та посилення санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Facebook.

«Із Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорив військову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Розповів про ситуацію на найбільш складних напрямках фронту і потреби наших воїнів в артилерії та бронетехніці.Важливо зміцнити позиції України, щоб досягнути справедливого й тривалого миру. Дякую Іспанії за допомогу в нашій боротьбі», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО. 

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