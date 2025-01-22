Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Іспанії посилення санкцій проти Росії
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- Анна Гакман
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20:49, 22 січня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом надання військової допомоги для України та посилення санкцій проти Росії.
Про це він повідомив у Facebook.
«Із Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорив військову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Розповів про ситуацію на найбільш складних напрямках фронту і потреби наших воїнів в артилерії та бронетехніці.Важливо зміцнити позиції України, щоб досягнути справедливого й тривалого миру. Дякую Іспанії за допомогу в нашій боротьбі», – написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО.
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