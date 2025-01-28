CША призупинили програму для українських біженців U4U

Притулок для українців за програмою Uniting for Ukraine. Фото: voanews

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) призупинила приймання заявок від українців на притулок за програмою Uniting for Ukraine.

Про це йдеться на сайті USCIS.

Зазначається, що рішення про призупинення програми було прийняте у зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року «Захист наших кордонів».

Зазначається, що наразі призупинено приймання форми I-134А, онлайн-запиту стати спонсором та декларації про фінансову підтримку, доки служба не розгляне усі запити, які були подані раніше.

Довідка: програма United for Ukraine надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами Сполучених Штатів, приїхати до країни і тимчасово перебувати там протягом 2 років.

Нагадаємо, що посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

В аналітичному дослідженні Bloomberg Economics вказується, якщо Дональду Трампу вдасться реалізувати план повної депортації нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів, економіка країни може втратити до 8% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).