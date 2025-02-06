У Росії заявили, що Путін і Трамп можуть зустрітися найближчим часом

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Голова комітету Держдуми з міжнародних зв’язків РФ Леонід Слуцький заявив, що зустріч глави РФ і президента США Владіміра Путіна і Дональда Трампа може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє «Bild» та «Интерфакс».

За його словами, зустріч може відбутися вже в лютому або у березні.

«Лютий або березень, не будемо загадувати і дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро», — сказав Леонід Слуцький.

Він зазначив, що зустріч «потребує серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває в просунутій стадії», але ймовірність контактів президентів РФ і США «стовідсоткова».

«Тож найближчим часом, гадаю, у нас буде з вами конкретна інформація про зустріч, і висловлю сподівання на те, що ця зустріч буде з конструктивними наслідками для найактуальніших, найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики. Упевнений, що це буде знакова зустріч, вона не пройде даремно», — каже Леонід Слуцький.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.