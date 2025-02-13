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«Спочатку перемога», — Домбровська про можливі вибори в Україні

Депутат Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська на форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення». Фото: FacebookДепутат Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська на форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення». Фото: Facebook

Депутат Миколаївської міськради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська висловилася щодо доцільності виборів під час війни, наголосивши, що головним пріоритетом зараз є перемога України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що 12 лютого взяла участь у форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення», організованому Westminster Foundation for Democracy спільно з мережею «АНТС» та ОПОРОЮ.

Основні теми: роль політичних партій у відновленні, співпраця громадянського суспільства і влади, виклики перших повоєнних виборів.

У початковій програмі був запланований виступ Олександра Сєнкевича, міського голови Миколаєва, але він не зміг взяти участь. У форумі також брали участь посли Великої Британії, Канади, ЄС і США, депутати Верховної Ради та політичні лідери, а також представники Центральної виборчої комісії.

— Взяла участь у форумі, де разом із представниками політичних партій, місцевого самоврядування, громадянського суспільства та міжнародних партнерів говорили про виклики для української демократії. Ключова теза: спершу перемога – потім вибори. Політичні партії мають діяти єдиним фронтом, бо боротьба за Україну важливіша за будь-які партійні інтереси, – написала Тетяна Домбровська

Тетяна Домбровська навела приклад Миколаївської міськради, де після початку повномасштабного вторгнення політичні суперечки відійшли на другий план, а депутати об’єдналися задля допомоги місту та підтримки українців.

— Яскравий приклад – Миколаївська міська рада. До війни політичні розбіжності були відчутними, але після повномасштабного вторгнення всі об’єдналися заради допомоги місту, підтримки людей та перемоги України. У критичні моменти партійні прапори зникають – залишається лише один, український. Україна має вистояти не лише на полі бою, а й зберегти свою демократичну стійкість. Це можливо тільки через консолідацію, діалог і спільну відповідальність за майбутнє! – зазначила депутат. 

Вибори під час війни 

Як відомо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Також він розповів, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації в країні та завершення війни.

Проте спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Україна має бути готова провести вибори, оскільки це є «ознакою здорової демократії».

Також мер Києва Віталій Кличко припустив, що бойові дії можуть завершитися за два-три місяці, проте політичні процеси в країні вже запущені. Він каже, що «всі вже кудись біжать, всі говорять про якісь там вибори, а в цей час гинуть наші герої».

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що вибори під час війни не потрібні, проте, у випадку їхнього проведення не виключає, що буде балотуватися.

До цього начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив думку, що вибори можуть відбутись у випадку перемир'я та завершення воєнного стану в Україні уже цього року.

При цьому, він з насторогою ставиться до можливого встановлення в Україні військової влади.

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