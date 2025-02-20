США обговорюють укладення «спрощеної угоди» з Україною про корисні копалини, — Reuters

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року. Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розпочати з укладення з Україною «спрощеної угоди» щодо корисних копалин, а вже потім переходити до детальнішого обговорення умов, включаючи питання про частку українських ресурсів, яка належатиме Сполученим Штатам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Цей варіант є лише одним із кількох, які зараз розглядаються у Білому домі щодо можливості укласти угоду з Україною найближчими тижнями. Це надзвичайно швидкий процес для складного сектору, де зазвичай в угодах беруть участь приватні та державні компанії, а не уряди.

Повідомляється, що новий спрощений підхід допоможе Сполученим Штатам уникнути численних юридичних і матеріально-технічних перешкод та дасть їм більше часу для обговорення деталей плану, включаючи розподіл доходів.

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«США історично не використовували обмін природними ресурсами в обмін на допомогу, але він вже є випробуваним інструментом у підручнику Китаю», — сказала директорка програми з безпеки корисних копалин у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у США Грейселін Баскаран.

Колишній заступник спеціального представника США з питань економічного відновлення України Тайсон Баркер зазначив, що Україна дуже зацікавлена в розбудові глибших економічних і безпекових відносин зі Сполученими Штатами та шукає способи визнання значних інвестицій США, які вже були зроблені в майбутнє України.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.