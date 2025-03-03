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Мир без оборони — це ілюзія: у ЄС заявили, що не підтримають припинення вогню на умовах Росії

Антоніу Кошта, фото: euacontacto.comАнтоніу Кошта, фото: euacontacto.com

Президент Європейської ради Антоніу Кошта відреагував на заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розпочати прямі переговори з Росією щодо війни в Україні.

Як повідомляє The Guardian, Антоніу Кошта наголосив на позиції Євросоюзу щодо досягнення справедливого миру.

— Євросоюз зацікавлений у справедливому мирі, — заявив він.

Також Антоніу Кошта відкинув ідею припинення вогню за будь-яку ціну, пояснивши, що мир без належної оборони неможливий.

— Європейський Союз — це проєкт миру, а проєкт миру означає, що безпека і оборона обовʼязково є пріоритетом, тому що мир без оборони — це ілюзія, — зазначив він.

Президент Європейської ради підкреслив, що саме українці найбільше прагнуть миру, і ЄС підтримує їх у досягненні цієї мети.

— Але мир — це не просто припинення вогню, яке дає Росії більше часу, щоб знову стати сильнішою. Ми хочемо справедливого і тривалого миру, — додав Антоніу Кошта.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть залучити Україну та Росію до переговорного процесу, проте український президент Володимир Зеленський нібито не дає дипломатії шансу.

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