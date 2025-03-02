США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів, але Зеленський цьому заважає, — держсекретар Рубіо

Марко Рубіо, фото: sud.ua

Сполучені Штати прагнуть залучити Україну та Росію до переговорного процесу, проте український президент Володимир Зеленський нібито не дає дипломатії шансу.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє ABC News.

— Чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, робив Зеленський — він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити по-українськи кожне питання. Потім він протистоїть віцепрезиденту, — сказав Марко Рубіо.

За його словами, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив на важливості дипломатії, Володимир Зеленський втрутився, тим самим нібито кидаючи виклик його заявам.

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— Ну, яка дипломатія? Ми всі розуміємо, що Путін не буде легким переговірником. Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру цього року або що він повинен стати людиною року Гуманітарної асоціації. Ми сперечаємося про те, що у нього дуже велика країна, — зазначив Марко Рубіо.

Він також підкреслив, що Росія перебуває у стані повної військової готовності та швидко розгортає озброєння. За його словами, наразі необхідно з’ясувати, чи є можливість змусити Москву припинити війну.

— І єдиний спосіб зробити це — залучити росіян до переговорів, чого не змогли зробити європейці, не змогла зробити адміністрація Байдена і навіть не намагалася, — додав він.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.