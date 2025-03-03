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Трамп анонсував важливу подію на 4 березня, але без деталей

Президент США Дональд Трамп. Фото: APПрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп опублікував анонс, що ніч 4 березня буде «великою», але не надав жодних деталей. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Завтра буде велика ніч! Я скажу, як є!» — йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що за кілька хвилин до цього Трамп опублікував допис, у якому зазначив, що він є «єдиним президентом США, який не віддав жодного клаптика української землі путінській Росії».

«Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікують все, що вони скажуть», — написав він.

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

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