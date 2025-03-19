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Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, фото з його соціальних мережПрезидент України Володимир Зеленський, фото з його соціальних мереж

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів «позитивну, дуже змістовну й відверту розмову» з Президентом США Дональдом Трампом. 

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах. 

«Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни», — написав він.

Він додав, що Дональд Трамп поділився деталями розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. 

«Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати», — додав він.

Своєю чергою, Дональд Трамп назвав сьогоднішню телефонну розмову з Володимиром Зеленським «дуже гарною».

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

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