США запропонували Україні розширену угоду про корисні копалини, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами й розповів про перемовини української та американської делегацій, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що США запропонували Україні розширену угоду про корисні копалини, яка відразу передбачатиме ратифікацію в парламенті.

Про це президент повідомив під час пресбрифінгу щодо результатів переговорів у Джидді, пишуть «МикВісті».

За його словами, деталі угоди поки що невідомі, проте Володимир Зеленський підкреслив, що це розширений варіант, запропонований американською стороною.

«Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика повна угода, бачення американської сторони. Тобто від кроків, які були раніше, рамкової угоди, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду — їх бачення. Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цій угоді і потім вже нам збиратися. Такий документ буде напрацьовуватись сторонами, а після йти до парламенту щодо ратифікації», — сказав Володимир Зеленський.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

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Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Крім того, США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго, щоб укласти угоду про доступ до критично важливих корисних копалин.