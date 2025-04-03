Російський посланник Дмитрієв зустрівся із представником Трампа у Вашингтоні, — Reuters

Російський посланник з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, фото: getty image

У столиці США відбулася зустріч спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським посланником з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Це перший офіційний візит високопосадовця РФ до Сполучених Штатів після початку повномасштабної війни в Україні.

За інформацією Reuters, адміністрація Дональда Трампа продовжує тиск на Москву та Київ, намагаючись переконати їх у необхідності припинення бойових дій. На цьому наголошують два американські чиновники, знайомі з ситуацією.

Кирило Дмитрієв, який має досвід роботи в Goldman Sachs та є випускником Стенфорда, вважається одним із найвпливовіших представників російських еліт у США. Він підтримує тісні контакти з деякими ключовими членами команди Дональда Трампа, зазначає Reuters.

Сам Кирило Дмитрієв у соцмережах зазначив, що діалог між Росією та США, на його думку, є важливим для світового процвітання.

Раніше Кирило Дмитрієв заявив, що США зацікавилися можливою угодою щодо російських рідкісноземельних мінералів.

За його словами, переговори між США та Росією, які відбулися у двох раундах, стосуються не лише політичних питань, включаючи війну в Україні, а й економічної співпраці. Та наступна зустріч може відбутися в середині квітня в Ер-Ріяді.