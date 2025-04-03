  • четвер

    3 квітня, 2025

  • 12.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 3 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.4° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський посланник Дмитрієв зустрівся із представником Трампа у Вашингтоні, — Reuters

Російський посланник з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, фото: getty imageРосійський посланник з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, фото: getty image

У столиці США відбулася зустріч спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським посланником з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Це перший офіційний візит високопосадовця РФ до Сполучених Штатів після початку повномасштабної війни в Україні.

За інформацією Reuters, адміністрація Дональда Трампа продовжує тиск на Москву та Київ, намагаючись переконати їх у необхідності припинення бойових дій. На цьому наголошують два американські чиновники, знайомі з ситуацією.

Кирило Дмитрієв, який має досвід роботи в Goldman Sachs та є випускником Стенфорда, вважається одним із найвпливовіших представників російських еліт у США. Він підтримує тісні контакти з деякими ключовими членами команди Дональда Трампа, зазначає Reuters.

Сам Кирило Дмитрієв у соцмережах зазначив, що діалог між Росією та США, на його думку, є важливим для світового процвітання.

Раніше Кирило Дмитрієв заявив, що США зацікавилися можливою угодою щодо російських рідкісноземельних мінералів.

За його словами, переговори між США та Росією, які відбулися у двох раундах, стосуються не лише політичних питань, включаючи війну в Україні, а й економічної співпраці. Та наступна зустріч може відбутися в середині квітня в Ер-Ріяді.

Останні новини про: Росія

РФ розповсюджує фейк про провокацію ЗСУ в Миколаєві для зриву угоди про припинення ударів по енергетиці, — ЦПД
У РФ заявили, що ведуть переговори з США щодо російських копалин
Путін призиває на військову службу ще 160 тисяч росіян
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

Світлана Іванченко
новини

Прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Катерина Середа
новини

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту

Світлана Іванченко

Останні новини про: Росія

Путін призиває на військову службу ще 160 тисяч росіян
У РФ заявили, що ведуть переговори з США щодо російських копалин
РФ розповсюджує фейк про провокацію ЗСУ в Миколаєві для зриву угоди про припинення ударів по енергетиці, — ЦПД

Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено будинок і адміністративну будівлю

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Одразу 4 колишніх гендиректора миколаївської «Зорі» підуть під суд у справі про крадіжку $71 млн