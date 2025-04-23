«Переговори тривають»: спецпосланець Трампа знову поїде до Путіна

Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: Reuters

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня знову відвідає Росію для продовження переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, зазначивши, що Президент США Дональда Трампа уважно стежить за перебігом перемовин про припинення війни Росії проти України.

— Спеціальний посланник Стів Віткофф знову вирушить до Росії цього тижня, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним, — сказала Керолайн Левітт.

При цьому вона не уточнила, коли саме відбудеться візит.

Прессекретарка також прокоментувала попередні заяви держсекретаря США про можливість виходу з переговорів у разі негативного розвитку подій, підкресливши, що Трамп налаштований на досягнення миру.

— Він (Трамп, — прим.) хоче, щоб ця війна завершилася. Хоче зупинити вбивства з обох сторін. І про це він говорить не вперше. Президент розчарований діями обох сторін, але водночас вірить, що мир можливий, — заявила Керолайн Левітт.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у Лондоні, в рамках якої, обговорюватимуть умови для безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін нібито готовий відступити від своїх попередніх вимог щодо контролю над чотирма українськими областями, зокрема Херсонщиною.