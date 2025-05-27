Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшити в 10 разів: законопроєкт

В Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості. Фото: yaizakon.com.ua

26 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, яким пропонують скасувати норму про «дозволене» перевищення швидкості до 20 км/год і запровадити нову градацію штрафів залежно від ступеня порушення.

Зараз водіїв штрафують лише за перевищення понад 20 км/год. У проєкті зазначено, що така норма фактично заохочує їздити з порушенням. Автори законопроєкту наголошують: подібна практика існує лише в Росії, тоді як більшість країн ЄС мають жорсткіші правила.

Нову систему штрафів пропонують встановити так:

перевищення >10 км/год — 340 грн,

20 км/год — 680 грн,

30 км/год — 1360 грн,

40 км/год — 1700 грн,

60 км/год — 2720 грн,

80 км/год — 3400 грн.

У разі створення аварійної ситуації — позбавлення водійських прав на 6–12 місяців.

У законопроєкті вказано, що перевищення швидкості є основною причиною загибелі та травм на дорогах. У 2024 році понад половина смертельних ДТП сталися саме через надмірну швидкість — 1770 загиблих і понад 12 тисяч травмованих.

Також зазначено, що подібна система штрафів у Польщі дозволила знизити смертність на дорогах на 35% за чотири роки.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 1 252 людини, а 11 751 отримали травми.