  • вівторок

    27 травня, 2025

  • 17.4°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 27 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17.4° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшити в 10 разів: законопроєкт

В Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості. Фото: yaizakon.com.uaВ Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості. Фото: yaizakon.com.ua

26 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, яким пропонують скасувати норму про «дозволене» перевищення швидкості до 20 км/год і запровадити нову градацію штрафів залежно від ступеня порушення.

Зараз водіїв штрафують лише за перевищення понад 20 км/год. У проєкті зазначено, що така норма фактично заохочує їздити з порушенням. Автори законопроєкту наголошують: подібна практика існує лише в Росії, тоді як більшість країн ЄС мають жорсткіші правила.

Нову систему штрафів пропонують встановити так:

  • перевищення >10 км/год — 340 грн,
  • 20 км/год — 680 грн,
  • 30 км/год — 1360 грн,
  • 40 км/год — 1700 грн,
  • 60 км/год — 2720 грн,
  • 80 км/год — 3400 грн.

У разі створення аварійної ситуації — позбавлення водійських прав на 6–12 місяців.

У законопроєкті вказано, що перевищення швидкості є основною причиною загибелі та травм на дорогах. У 2024 році понад половина смертельних ДТП сталися саме через надмірну швидкість — 1770 загиблих і понад 12 тисяч травмованих.

Також зазначено, що подібна система штрафів у Польщі дозволила знизити смертність на дорогах на 35% за чотири роки.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 1 252 людини, а 11 751 отримали травми.

Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві не вистачає 136 лікарів: майже третина медиків — пенсіонери

Аліна Квітко
новини

Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

Юлія Бойченко
новини

Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень — інакше вирішувати буде Кім

Аліна Квітко
новини

«Комунікують з НСЗУ та залучають гуманітарну допомогу», — у Сєнкевича відповіли, чому не можна скорочувати міськздоров‘я у Миколаєві

Аліна Квітко

Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

2 години тому

У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень — інакше вирішувати буде Кім

Аліна Квітко

Головне сьогодні