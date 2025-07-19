Президент Азербайджану порадив Україні ніколи не погоджуватися на окупацію

Ільхам Алієв. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна «не має миритися з окупацією своїх територій».

Про це він сказав на Шушинському медіафорумі, відповідаючи на запитання українського журналіста.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв порівняв війну в Україні з конфліктом за Нагірний Карабах. Він згадав, як Азербайджан повернув контроль над своєю територією, і закликав українців робити так само — не миритися з окупацією та боротися за своє.

«Ніколи не погоджуватися на окупацію — це головна порада. Це те, що ми робили», — зазначив Ільхам Алієв, додавши.

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Ільхам Алієв нагадав, що Вірменія довгий час утримувала Нагірний Карабах, попри чотири резолюції Радбезу ООН про виведення військ. Оскільки документи не працювали, Азербайджан пішов іншим шляхом.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент РФ Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines.

Прямо російський президент не підтвердив, що літак був пошкоджений ракетою ППО. Однак у розмові йшлось, що у цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переконаний, що провина за катастрофу літака Azerbaijan Airlines лежить на РФ.