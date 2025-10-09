Путін на зустрічі з Алієвим пояснив збиття азербайджанського літака: «Ракети вибухнули поруч, бо збивали українські дрони»

Зустріч Ільхама Алієва з Володимиром Путіним у Таджикистані 9 жовтня. Фото: «РИА Новости»

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим у Душанбе вперше за майже рік прокоментував інцидент із ураженням азербайджанського пасажирського літака в грудні 2024 року.

За даними російських державних ЗМІ, Володимир Путін заявив, що ракети російської протиповітряної оборони нібито не влучили безпосередньо в літак авіакомпанії AZAL, а «вибухнули за кілька метрів від нього».

За його словами, ракети були запущені для перехоплення українських безпілотників, а вибух стався «приблизно в десяти метрах» від літака.

— Друга причина полягає технічно в самій системі ППО Росії. Дві ракети, які були випущені, не вразили безпосередньо літак, якби це сталося, він впав би на місці, а вибухнули приблизно в десяти метрах, — сказав президент РФ.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у відповідь зазначив, що не має сумнівів у тому, що розслідування, яке, за його словами, особисто контролює Володимир Путін, «об’єктивно встановить причини катастрофи літака AZAL».

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей. Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент РФ Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines.

Прямо російський президент не підтвердив, що літак був пошкоджений ракетою ППО. Однак у розмові йшлось, що у цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.

Згодом Ільхам Алієв заявив, що переконаний, що провина за авіакатастрофу лежить на РФ.