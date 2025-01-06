«Провина лежить на представниках РФ»: президент Азербайджану вимагає покарати винних у авіакатастрофі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Ilham Aliyev

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переконаний, що провина за катастрофу літака Azerbaijan Airlines лежить на РФ.

Про це повідомляє Azertag.

«Можу з упевненістю сказати, що провина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації», — сказав він.

Президент вимагає покарати винних та повну прозорості під час розслідування. За його словами, наразі триває процес розшифровки чорних ящиків.

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«Впевнений, що найближчим часом ми дізнаємося про попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії буде відома. І це, звичайно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії та покарання винних у ній», — зазначив президент Азербайджану.

Раніше, Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, зазнав ушкоджень внаслідок обстрілу із землі поблизу російського міста Грозний.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент РФ Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Алієвим за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines.

Прямо російський президент не підтвердив, що літак був пошкоджений ракетою ППО. Однак у розмові йшлось, що у цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.