Розвиток України та ключові виклики громад в умовах війни: відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська обласна рада

У п’ятницю, 5 вересня, в Ужгороді відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Під час засідання обговорили проєкт державного бюджету на 2026 рік, підготовку до опалювального сезону та соціальний захист, реабілітацію та реінтеграцію військовополонених після повернення тощо.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Від Миколаївщини до роботи Конгресу, що відбувся за участі Президента України Володимира Зеленського, долучилися голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та головами районних, міських, сільських рад регіону.

На початку засідання Президент наголосив, що наразі Уряд готує пропозицію дієвого страхування від військових ризиків для прифронтових громад. Це вагомий крок до того, щоб бізнес на прифронтові території міг повернутися та розвивати свої потужності. Для Миколаївської області це вкрай важливо, адже більшість великих підприємств через війну припинили свою роботу або релокували потужності до більш безпечних регіонів.

Окремо Володимир Зеленський звернув увагу на необхідність посилення ветеранської політики у громадах.

«На Миколаївщині ця робота вже триває, зокрема у обласній раді вже працює Рада ветеранів, що сприяє забезпеченню військових комфортного життя після повернення з фронту», – зазначив Антон Табунщик.

Крім того, представники влади мали можливість поставити питання та висловити пропозиції. Очільник Миколаївської облради звернувся до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо контрактування медичних закладів з НСЗУ на 2026 рік. Антон Табунщик наголосив, що для прифронтових областей складніше виконувати однакові умови для отримання бажаних пакетів, як і для тилових регіонів, що призводить до зниження фінансування та браку медичних кадрів.

«Також від нашої області порушили питання, що стосувалися роботи з військовополоненими та цивільними полоненими. Для нас це також актуально, адже багато захисників Маріуполя саме з Миколаївської області. Є певні напрацювання. Головне те, що наші пропозиції були почуті та будуть вирішуватися на найвищому рівні», – зауважив голова обласної ради.

Окрім основного засідання, відбулася тематична сесія «Поточний порядок денний територіальних громад прифронтових регіонів України». Під час дискусії за участі Віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та посла ЄС в Україні Катаріни Матернової обговорили ключові виклики прифронтових територій. Йшлося про безпекову ситуацію у громадах, роботу рятувальників, сферу охорони здоров’я та відновлення пошкодженої інфраструктури.

