У Держдепі прокоментували позицію США щодо санкцій проти Росії

Марко Рубіо прокоментував позицію США щодо санкцій проти Росії. Фото: aa.com.tr

Адміністрація США визначила перелік санкцій, які може запровадити проти Росії, однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп.

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив Державний департамент США.

За його словами, президент не оголошуватиме конкретних термінів щодо можливого введення обмежень. Водночас Дональд Трамп очікує, що європейські партнери також зроблять кроки у цьому напрямку та відмовляться від закупівлі російської продукції, зокрема нафти.

Марко Рубіо також відкинув припущення, що зустріч на Алясці підштовхнула президента Росії Володимира Путіна до нових атак проти України та ударів по території Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що президент США Дональд Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання нових санкцій проти Росії.

До цього, у Білому домі сказали, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Водночас сенатор Конгресу США Річард Блюменталь наголосив на необхідності якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Напередодні президент України Володимир Зеленський нагадав, що вже минуло два тижні з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

Слід зазначити, що майже 60% американців не впевнені у здатності Дональда Трампа приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.