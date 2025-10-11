  • субота

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Фото: ЛШМД архів «МикВісті»На Миколаївщині затвердили премії для керівників медичних закладів. Фото: ЛШМД архів «МикВісті»

Депутати Миколаївської обласної ради ухвалили рішення про преміювання керівників медичних закладів у громадах області.

Відповідне рішення прийняли 9 жовтня під час засідання 31-ї сесії облради, пишуть «МикВісті».

Депутат Валентин Бойко висловився проти таких премій. Він зазначив, що, якщо подивитися дані у YouControl чи OpenDataBot, можна побачити, що більшість керівників комунальних медзакладів і без того мають дуже високі доходи. Водночас медсестри та молодший медперсонал отримують набагато менше, хоча працюють у складних умовах.

— Якщо подивитись декларації керівників комунальних медичних підприємств, ми бачимо «клуб мільйонерів»: мільйон триста, мільйон п’ятсот, а дехто — і понад два мільйони гривень на рік. І це лише за основним місцем роботи. А що мають люди, які реально стоять біля операційних столів? Санітарка — 8 тисяч гривень, медсестра — близько 10 тисяч гривень, лікар — 17-18 тисяч гривень на руки. Це несправедливо, — сказав він.

Після цього депутат додав, що у воєнний час керівники мають бути стриманішими у преміюванні.

— Три оклади на квартал — це близько 240 тисяч гривень, а річна премія може перевищувати мільйон. Можливо, нашим керівникам варто бути скромнішими, коли бюджети й так обмежені, — зазначив Валентин Бойко.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик пояснив, що рішення про преміювання ухвалюють, аби утримати досвідчених керівників медичних закладів у регіоні. За його словами, головні лікарі часто отримують пропозиції перейти працювати в інші області, тому область має забезпечити їм конкурентні умови оплати праці.

— Ми розробили це положення, щоб врегулювати питання матеріального забезпечення керівників медзакладів. Якщо подивитися середні показники по країні, потрібно залишатися в конкурентному середовищі. Ми не можемо допустити, щоб наші головні лікарі, світлі розуми, просто поїхали працювати в інші області. Саме тому створили оновлений формат положення, який опрацьовано на комісіях, з урахуванням усіх пропозицій і зауважень, — пояснив Антон Табунщик.

За результатами голосування: один депутат виступив проти, двоє утрималися, ще двоє не голосували. Рішення підтримали 37 депутатів.

Нагадаємо, Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я місті та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій обслуговування населення на 2026-2028 роки.

