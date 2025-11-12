У Дніпрі відбувся круглий стіл щодо викликів прифронтових громад. Фото: Миколаївська обласна рада

У вівторок, 11 листопада, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у круглому столі «Прифронтові громади: виклики, рішення, майбутнє», організованого міжфракційним об’єднанням Верховної Ради України «Прифронтові громади».

Захід об’єднав голів обласних рад прифронтових регіонів та народних депутатів України, аби обговорити актуальні проблеми територій, які щоденно стикаються з наслідками російської агресії. Під час обговорень зосередили увагу на безпекових, гуманітарних та інфраструктурних питаннях, обговорили й питання координації дій між органами місцевого самоврядування, обласними військовими адміністраціями, парламентом і Урядом.

Крім того, Антон Табунщик окреслив ключові виклики, з якими нині стикається Миколаївщина. Серед яких — забезпечення належних умов для освітніх і медичних закладів.

Зокрема, голова облради поінформував про труднощі, які виникли внаслідок постанови Кабінету Міністрів №1286 щодо щомісячних доплат працівникам освіти на прифронтових територіях. Учителі Очаківської та Куцурубської громад працюють під постійними обстрілами, у значно складніших умовах, ніж в інших громадах. Миколаївська обласна рада вже звернулася до Уряду з пропозицією внести зміни до постанови щодо поширення цих доплат працівникам освіти державної та комунальної власності за роботу в несприятливих умовах на території громад Миколаївської області, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення, що не мають статусу прифронтових.

Окремо порушили питання реалізації постанови №245, яка передбачає скорочення фінансування шкіл із кількістю учнів менше 60. За словами очільника облради, для прифронтових громад така норма є неприйнятною, адже призводить до фактичного закриття закладів освіти. Водночас забезпечити підвіз дітей до інших шкіл складно через відсутність фінансування та пошкоджені дороги. У зв’язку з цим обласна рада ініціювала звернення до Кабінету Міністрів із проханням відтермінувати дію постанови для прифронтових громад.

Також обговорили питання контрактування медичних закладів із Національною службою здоров’я України на 2026 рік. За єдиних умов, встановлених і для тилових регіонів, прифронтовим значно складніше забезпечити відповідність усім критеріям.

— Для прифронтових все складніше виконувати всі умови для отримання бажаних пакетів, через що знижується фінансування та виникає брак кадрів. Це викликано евакуацією людей до центральних та західних областей, яким тепер легше виконувати вимоги завдяки цьому зокрема. З цим питанням ми вже зверталися до МОЗу, — зазначив Антон Табунщик.

