Єрмак заперечив будь-які зв’язки Зеленського з енергетичною корупцією

Єрмак запевняє, що Зеленський не пов’язаний із розкраданнями в енергетиці. Фото: ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив причетність президента Володимира Зеленського до корупційних схем після виявлення масштабних розкрадань у сфері енергетики.

Як він заявив в інтерв’ю виданню Politico, Володимир Зеленський є «дуже принциповою людиною» і «не корумпованою».

За його словами, у розслідуванні корупції в енергетиці президент не може розглядатися як фігурант, адже саме він ініціював боротьбу з корупцією та забезпечив умови для «абсолютно вільної роботи» антикорупційних органів. Це, наголосив Андрій Єрмак, доводить їхню незалежність.

Він також припустив, що окремі політичні сили в Україні можуть використовувати корупційні справи як інструмент для дискредитації керівництва держави.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.