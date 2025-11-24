ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в Миколаєві. Фото: МикВісті

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що для ЄС критично важливим залишається контроль морських портів. Водночас вона утрималася від оцінки поточних обговорень щодо припинення війни РФ проти України.

Про це посол ЄС в Україні розповіла в коментарі «МикВісті».

На уточнювальне запитання журналіста, чи почули в США європейську позицію, адже ЄС наполягає на контролі над Кінбурнською косою та її поверненні Миколаївській області, Катаріна Матернова відповіла:

— Я не хотіла би коментувати поточні обговорення, тому що ситуація досі розвивається, і вчора був день, коли щогодини з’являлися новини, тож я не можу це коментувати. Але питання повʼязане з доступом і контролем морських портів є дуже важливим, – сказала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, лідери ЄС підготували власну альтернативу американському плану Дональда Трампа. Повний європейський документ містить 24 ключові пункти. Серед головних відмінностей:

Жодних обмежень на ЗСУ. Україна має зберегти право на повноцінну обороноздатність.

Контроль над критичною інфраструктурою. Київ має відновити контроль над Запорізькою АЕС, Каховською дамбою та Кінбурнською косою, а також забезпечити вільні переходи через Дніпро.

Територіальні питання після припинення вогню. План ЄС не передбачає обов’язкового відведення українських військ з Донбасу як умови миру.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Кінбурнська коса окупована російськими військами. Звідти понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Наразі там залишаються окупованими три села: Василівка (382 мешканці до війни), Покровка (229) та Покровське (177).

Однак, держсекретар Марко Рубіо під час зустрічі з журналістами заявив, що не працює над європейським «контрпланом» і не бачив жодної офіційної пропозиції з боку ЄС.

— Я не бачив жодного «контрплану» від Європи», – сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Реклама

28-пунктний «мирний план» від США

Новий американський «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни почали напрацьовувати під час неформальних перемовин представників США та Росії в Маямі наприкінці минулого місяця. У результаті документ із 28 пунктів обговорили спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський перемовник Кирило Дмитрієв.

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Серед основних положень запропонованого плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, у тому числі й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях фіксується як фактичний кордон.

Відведення ЗСУ з частини Донеччини та створення демілітаризованої буферної зони.

Відмова від вступу до НАТО, закріплена в Конституції України, та гарантія Альянсу не розглядати членство Києва в майбутньому.

Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових.

Поетапне зняття санкцій із Росії та можливість економічної співпраці між США та РФ.

Запорізька АЕС переходить під контроль МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподіляється порівну між Україною та Росією.

Повна амністія для всіх сторін за дії, вчинені під час війни.

Проведення виборів в Україні через 100 днів після укладення угоди.

Створення «Ради миру» на чолі з Дональдом Трампом, яка має контролювати виконання домовленостей.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».