Зеленський підписав закон про продовження військового збору після війни

Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон.

Президент Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон, який передбачає продовження дії чинного військового збору навіть після скасування воєнного стану.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Раніше, 7 квітня, Верховна Рада підтримала відповідний урядовий законопроєкт № 15110. За нього проголосували 257 народних депутатів.

Згідно з документом, чинні ставки військового збору залишаться без змін. Зокрема, для фізичних осіб він становить 5%.

Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп передбачено 10% у розрахунку від однієї мінімальної заробітної плати — у 2026 році це 850 гривень.

ФОПи третьої групи, а також юридичні особи, за винятком електронних резидентів, сплачуватимуть 1% від доходу.

Відповідно до закону, ці норми діятимуть до завершення воєнного стану та ще протягом трьох років після цього.

Нагадаємо, що у січні – лютому цього року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 536,1 мільйона гривень військового збору.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 30,6%, або на 125,7 мільйона гривень. Частка військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становить 19,8%.