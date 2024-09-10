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На будівництво нового корпусу в обласній психлікарні Миколаєва виділять ₴200 млн

Для будівництва нового корпусу в пошкодженій ракетним обстрілом Миколаївській обласній психіатричній лікарні №1 витратять 200 мільйонів гривень.

Про це сказав заступник керівника обласного управління охорони здоров’я Олег Бабін під час брифінгу у вівторок, 10 вересня, пишуть «МикВісті».

Удар по медичному закладу прийшовся в березні 2022 року. Уникнути жертв тоді вдалось лише завдяки тому, що пацієнти та персонал перебували у бомбосховищі.

Корпус психлікарні, зазнавший пошкодження, скриншоти Суспільне.МиколаївКорпус психлікарні, зазнавший пошкодження, скриншоти Суспільне.Миколаїв
Корпус психлікарні, зазнавший пошкодження, скриншоти Суспільне.МиколаївКорпус психлікарні, зазнавший пошкодження, скриншоти Суспільне.Миколаїв

Проєкт нового корпусу, каже посадовець, передбачає надання медичної допомоги в розширеному форматі.

— У 2022 році на початку війни в нас був приліт по територію обласної психлікарні. Там було повністю зруйнований лікувальний корпус. Наразі підготовлено проєкт для її відновлення. Вона надаватиме допомогу хворим у зовсім іншому обʼємі. Будівництво коштуватиме близько 200 мільйонів гривень. Кошти ми вже майже отримали, незабаром почнеться будівництво, — сказав Олег Бабін.

Нагадаємо, департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ОВА в кінці серпня уклав два договори на реконструкцію будівель Баштанської багатопрофільної лікарні. Загальна сума укладених договорів — 314,2 мільйона гривень.

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