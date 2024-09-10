Для будівництва нового корпусу в пошкодженій ракетним обстрілом Миколаївській обласній психіатричній лікарні №1 витратять 200 мільйонів гривень.

Про це сказав заступник керівника обласного управління охорони здоров’я Олег Бабін під час брифінгу у вівторок, 10 вересня, пишуть «МикВісті».

Удар по медичному закладу прийшовся в березні 2022 року. Уникнути жертв тоді вдалось лише завдяки тому, що пацієнти та персонал перебували у бомбосховищі.

Корпус психлікарні, зазнавший пошкодження, скриншоти Суспільне.Миколаїв Корпус психлікарні, зазнавший пошкодження, скриншоти Суспільне.Миколаїв

Проєкт нового корпусу, каже посадовець, передбачає надання медичної допомоги в розширеному форматі.

— У 2022 році на початку війни в нас був приліт по територію обласної психлікарні. Там було повністю зруйнований лікувальний корпус. Наразі підготовлено проєкт для її відновлення. Вона надаватиме допомогу хворим у зовсім іншому обʼємі. Будівництво коштуватиме близько 200 мільйонів гривень. Кошти ми вже майже отримали, незабаром почнеться будівництво, — сказав Олег Бабін.



Нагадаємо, департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ОВА в кінці серпня уклав два договори на реконструкцію будівель Баштанської багатопрофільної лікарні. Загальна сума укладених договорів — 314,2 мільйона гривень.