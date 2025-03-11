В Україні замінованими залишаються 23% території, — Шмигаль
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- Світлана Іванченко
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15:09, 11 березня, 2025
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В Україні замінованими залишаються 23% території, або 139 тисяч квадратних кілометрів. В цьому році на розмінування полів витратять три мільярди гривен.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, аграріям уже виплатили понад 529 мільйонів гривень компенсацій за послуги приватних операторів з розмінування.
«Робота за цією програмою продовжується і вже отримано майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 мільярди гривень. Стратегічна мета Уряду — швидше очистити Україну від мінного сміття», — зазначив він.
Зазначається, що над розмінуванням працюють 84 сертифіковані оператори. У процесі задіяні 225 розмінувальних машин, частину з яких виготовили в Україні.
Раніше повідомлялось, що Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше.
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