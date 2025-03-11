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В Україні замінованими залишаються 23% території, — Шмигаль

Сапери розміновують території Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Сапери розміновують території Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

В Україні замінованими залишаються 23% території, або 139 тисяч квадратних кілометрів. В цьому році на розмінування полів витратять три мільярди гривен.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, аграріям уже виплатили понад 529 мільйонів гривень компенсацій за послуги приватних операторів з розмінування. 

«Робота за цією програмою продовжується і вже отримано майже 360 заявок від фермерів.  У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 мільярди гривень. Стратегічна мета Уряду — швидше очистити Україну від мінного сміття», — зазначив він.  

Зазначається, що над розмінуванням працюють 84 сертифіковані оператори. У процесі задіяні 225 розмінувальних машин, частину з яких виготовили в Україні.

Раніше повідомлялось, що Україні для розмінування територій необхідно 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда менше, ніж оцінювали раніше. 

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