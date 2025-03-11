Уряд ухвалив рішення для роумінгового «безвізу» з ЄС

Засідання Уряду. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів України у вівторок, 11 березня, ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. Користувачі українських мобільних операторів зможуть телефонувати абонентам європейських мереж за ціною внутрішнього тарифу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це посилить зв'язок українців за кордоном з Батьківщиною та сприятиме єдності та консолідації народу.

«Україна щодня підтверджує свій історичний європейський вибір. Наша держава пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів дуже швидко. Надалі будемо діяти з такою ж рішучістю та активністю», — зазначив прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Рада Євросоюзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.