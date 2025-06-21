Естонія будує Балтійську оборонну лінію: з’являються рови та бункери на кордоні з РФ

У Естонії на кордоні з Росією розпочалося зведення першої тестової ділянки Балтійської оборонної лінії. Оборонні споруди включають протитанкові рови, бункери та склади.

Про це повідомляє ERR.

Будівництво проводиться спільно Силами оборони Естонії та Державним центром оборонних інвестицій (RKIK). На обраних ділянках державного кордону вже копають глибокі протитанкові рови. До кінця 2025 року планується спорудження 28 бункерів та кількох десятків майданчиків для зберігання військового обладнання.

Кордони, на яких буде проводитися укріплення. Фото: Google Maps

За словами підполковника Аїнара Афанасьєва, командира саперного підрозділу дивізії, рови копаються між огорожею та прикордонними стовпами.

— Рів шириною чотири метри та глибиною три метри, — повідомив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Аїнар Афанасьєв.

RKIK уточнює, що цьогоріч на облаштування прикордонної оборонної інфраструктури спрямують 4,4 мільйона євро. Всі роботи відповідають військовому аналізу та безпековим потребам держави. У мирний час споруди залишаться елементом прикордонної системи та допомагатимуть у забезпеченні контролю за кордоном.

Нагадаємо, Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.