Безбар’єрність у дії: як у Вознесенську дорослі здобувають новий шанс

У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Безбар’єрність — це не лише про пандуси чи доступність державних послуг. Це насамперед про можливість людини почати з нуля, змінити своє життя попри обставини, вік чи життєві виклики. Саме таку ідею втілює Центр освіти дорослих Вознесенської громади.

У Центрі навчаються люди різного віку. Хтось втратив роботу через війну, хтось переїхав у Вознесенськ як внутрішньо переміщена особа, а хтось просто вирішив, що ніколи не пізно здобути нові навички. Історії слухачів різні, але об’єднує їх спільне — бажання розвиватися й рухатися вперед.

У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Центр пропонує широкий вибір програм. Окрім традиційних професій, як-от швачка, кондитер чи бариста, тут можна пройти курси з SMM, фотографії, відеозйомки. Це навички, які відкривають можливості для дистанційної роботи, самозайнятості чи допомоги місцевому бізнесу в розвитку у цифровому просторі.

Особливу увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам, для яких швидка перекваліфікація часто стає шансом знову відчути впевненість у власних силах і знайти стабільність.

У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА У Вознесенську дорослі здобувають нові професія. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Робота Центру базується на принципі навчання протягом життя. Для цього налагоджено співпрацю з місцевим бізнесом, міжнародними донорами та навчальними закладами. Нові курси створюються з урахуванням потреб ринку праці та громади.

І саме це робить його справжнім простором безбар’єрності — місцем, де вік чи обставини не визначають майбутнє, а головним є бажання людини змінювати своє життя.