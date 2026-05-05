 Штучний інтелект у держслужбі

У НАДС розповіли, як штучний інтелект допомагає в держслужбі

Наталія Алюшина, фото Інтерфакс-УкраїнаНаталія Алюшина, фото Інтерфакс-Україна

Голова НАДС (Національне агентство України з питань державної служби) Наталія Алюшина зазначила, що штучний інтелект має стати корисним інструментом для держслужбовців. Технології вже допомагають збирати аналітику, аналізувати документи та шукати інформацію.

Про це Наталія Алюшина розповіла в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Особливо ШІ став у пригоді HR-фахівцям: він допомагає переглядати резюме та готувати вимоги до кандидатів.

Щоб робота була безпечною, НАДС разом із Мінцифри розробили правила етичного використання ШІ.

Це допоможе уникнути витоку особистих даних. При цьому Наталія Алюшина підкреслила, що за всі рішення та юридичні наслідки й надалі відповідатиме людина, адже штучний інтелект не може замінити живе спілкування.

Очільниця агентства вважає, що автоматизація рутинних завдань — це правильний крок до оптимізації роботи державних органів.

«Рутинні процеси — те, що може замінити або взяти на себе штучний інтелект, — однозначно потрібно реалізовувати», — наголосила Наталія Алюшина.

Варто нагадати, що у Миколаївській ОВА сподіваються, що використання штучного інтелекту допоможе частково подолати «кадровий голод».

