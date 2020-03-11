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В феврале этого года по телефону справочного отдела сбыта энергии по работе с физическими лицами было предоставлено 3 тысячи 949 консультаций пользователям услуг ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
— Среди вопросов с которыми обращались абоненты - стоимость 1 м2, высокий тариф, было ли повышение тарифа, перерасчет по Постановлению КМУ №1082 от 24 декабря 2019 года, как рассчитывается льготная скидка, финансирование по льготе, начисления за отчетный месяц, - комментируют в отделе сбыта энергии по работе с физическими лицами предприятия.
Кроме того, были предоставлены консультации по вопросам переоформления лицевого счета, заключение договора реструктуризации, оформления заявления на рассрочку тому подобное.
Отметим, что в прошлом месяце на предприятии провели 207 переоформлений лицевых счетов.
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В феврале этого года по телефону справочного отдела сбыта энергии по работе с физическими лицами было предоставлено 3 тысячи 949 консультаций пользователям услуг ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
— Среди вопросов с которыми обращались абоненты - стоимость 1 м2, высокий тариф, было ли повышение тарифа, перерасчет по Постановлению КМУ №1082 от 24 декабря 2019 года, как рассчитывается льготная скидка, финансирование по льготе, начисления за отчетный месяц, - комментируют в отделе сбыта энергии по работе с физическими лицами предприятия.
Кроме того, были предоставлены консультации по вопросам переоформления лицевого счета, заключение договора реструктуризации, оформления заявления на рассрочку тому подобное.
Отметим, что в прошлом месяце на предприятии провели 207 переоформлений лицевых счетов.