Дочерняя компания правительственного SAQ, которая имеет законодательную монополию на продажу рекреационного каннабиса в провинции Квебек (Канада), SQDC заявила о резком увеличении продаж конопли на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил пресс-секретарь компании Фабрис Жигер, сообщает Громадське.

— Мы заметили увеличение продаж за последние несколько дней. Предложение стабильно как в Интернете, так и в филиале, — сказал он, не называя цифр.

На остальной территории Канады компания по производству медицинского каннабиса Canopy Growth временно закрыла свои 23 магазина розничной торговли, ссылаясь на социальную ответственность за ограничение контактов между покупателями.

— Мы поощряем людей покупать в Интернете, а не в магазине, — сказал вице-президент по коммуникациям Джордан Синклер.

В Онтарио, крупнейшем рынке каннабиса в Канаде, сейчас сосредоточивают свои усилия на поставке из компании Ontario Cannabis Store, которая имеет монополию на продажу в Интернете этой провинции.

— Мы наблюдали заметное увеличение объемов продаж за последние несколько дней на нашем сайте, — сказал директор по коммуникациям Даффид Родерик, указывая увеличение на 80-100% по сравнению с минувшими выходными.

Напомним, из-за карантинных мэр в связи с эпидемией коронавируса в Нидерландах для посетителей закрывают публичные места и детские учебные заведения.