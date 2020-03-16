Из-за карантинных мэр в связи с эпидемией коронавируса в Нидерландах для посетителей закрывают публичные места и детские учебные заведения.

С сегодняшнего дня, 16 марта, прекращают работу школы, заведения общественного питания и спортивные клубы.

В социальной сети Twitter пользователи опубликовали видео, на котором видно, как местные жители в последний рабочий день стоят в очереди к кофейным магазинам. Пользователи объясняют, что местные закупаются, разрешенной в Нидерландах, марихуаной.

Нелегальные дилеры раздают людям в очередях визитки со своими номерами. Отметим, в Нидерландах зарегистрировано 1136 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли, еще двое пациентов вылечились.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.