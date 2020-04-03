Директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев заявил, что рынки во время карантина в Николаеве работать не будут.

Об этом он сказал в эфире программы Диалог на ТРК МАРТ.

Как известно, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия при которых местные власти могут открыть рынки.

Однако в Николаеве рынки открывать не планируют.

— У нас создана в области своя комиссия по чрезвычайным ситуациям и ее решением рынки были закрыты ,поэтому пока не будет нового постановления, что рынки открываются они не откроются. Рынки, если они хотят открыться, должны изучить список мероприятий, прийти на комиссию по чрезвычайным ситуациям, доказать, что они все выполнят и проконтролируют, потому что рынки это огромнейшее пространство. И только после того, как будет решение они могут отркываться. Может быть в каких-то регионгах страны, где нет магазинов и супермаркетов такие исключения будут сделаны. Но говоря про город Николаев — нет, - сказал Андрей Ермолаев.

Ранее, мэр города Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.

