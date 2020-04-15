|Скорость ветра:
|5.5 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|+19 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.4 грн
|30.15 грн
Во Франции гостинично-ресторанный бизнес и культурно-художественную сферы освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей в результате пандемии коронавируса.
Как пишет Европейская правда об этом сообщил министр бюджета и государственных счетов Жераль Дарманен.
— По просьбе президента Республики, правительство отменит уплату налогов для наиболее пострадавших отраслей, - отметил министр в комментарии Europe 1.
По его словам, речь идет о 750 миллионах евро, для ресторанной сферы, также искусства и культурных мероприятий.
Этой программой охвачено уже около 8 миллионов наемных работников. Как сообщалось ранее, в правительстве Франции прогнозируют, что в результате пандемии экономика страны упадет на 1%.
Ранее, сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Во Франции гостинично-ресторанный бизнес и культурно-художественную сферы освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей в результате пандемии коронавируса.
Как пишет Европейская правда об этом сообщил министр бюджета и государственных счетов Жераль Дарманен.
— По просьбе президента Республики, правительство отменит уплату налогов для наиболее пострадавших отраслей, - отметил министр в комментарии Europe 1.
По его словам, речь идет о 750 миллионах евро, для ресторанной сферы, также искусства и культурных мероприятий.
Этой программой охвачено уже около 8 миллионов наемных работников. Как сообщалось ранее, в правительстве Франции прогнозируют, что в результате пандемии экономика страны упадет на 1%.
Ранее, сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом.