Во Франции гостинично-ресторанный бизнес и культурно-художественную сферы освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей в результате пандемии коронавируса.

Как пишет Европейская правда об этом сообщил министр бюджета и государственных счетов Жераль Дарманен.

— По просьбе президента Республики, правительство отменит уплату налогов для наиболее пострадавших отраслей, - отметил министр в комментарии Europe 1.

По его словам, речь идет о 750 миллионах евро, для ресторанной сферы, также искусства и культурных мероприятий.

Напомним, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщал, что на поддержку неполной занятости страна выделит 24 миллиарда евро, а общий объем государственной поддержки для экономики составит более 100 миллиардов евро.

Этой программой охвачено уже около 8 миллионов наемных работников. Как сообщалось ранее, в правительстве Франции прогнозируют, что в результате пандемии экономика страны упадет на 1%.

Ранее, сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом.