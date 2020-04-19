Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова показала, как в больнице работают с пациентами, больным коронавирусной инфекцией.

Соответствующий видеоролик она опубликовала на своем YouTube-канале.

Она рассказала, что сегодня, 19 апреля, в ЦИЗ поступил пациент из Доманевского района. Он находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к кислородному концентратору. Медики отметили, что пожилой мужчина ходил в церковь на Вербное воскресенье.

Светлана Федорова показала, как медработники готовятся к контакту с зараженными, надевают защитные костюмы, очки и респираторы, добавив, что на сегодня больница полностью укомплектована защитными средствами.

Также главврач ЦИЗ показала других пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Она призвала жителей области оставаться дома на майские праздники. По ее словам, многие люди ошибочно думают, что при теплой погоде коронавирус погибает.

— Сегодня известно, что вирус погибает при температуре 92 градуса, если эта температура сохраняется в течение 15 минут. Никакие не 20, не 30, не 60. 92 градуса, грубо говоря, это кипячение в течение 15 минут. Я вас очень прошу, не подвергайте вашу жизнь опасности. Оставайтесь дома, — резюмировала она.

В ролике также отметили, что сегодня все медработники и технический персонал ЦИЗ вышли на смену, даже те, у кого нет дежурств.

Ранее глава МОЗ сообщил, что посещение церквей 12 апреля, в Вербное воскресенье, стало одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.

Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.