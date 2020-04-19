Посещение церквей 12 апреля, в Вербное воскресенье, стало одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистов о резком скачке количества новых заболеваний.

«Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — сказал он.

Максим Степанов отметил, что рост количества случаев коронавирусов был зафиксирован на 4-5 день после Вербного воскресенья.

Также, по его словам, еще одной причиной роста случаев коронавирусной инфекции в стране стало увеличение количества тестирований методом ПЦР.

«За 10 дней было около 1000 ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тысяч. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом», — добавил министр.

Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.

Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.