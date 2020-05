НИКВЕСТИ HD Бюджетная комиссия Заседание планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета Заседание планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета Исполком Николаева Заседание исполнительного комитета горсовета Заседание исполнительного комитета горсовета Областная комиссия по ТБ и ЧС Прямая трансляция Прямая трансляция Акция «Бессмертный полк» в Николаеве Несмотря на карантин, в акции приняли участие более 100 николаевцев Несмотря на карантин, в акции приняли участие более 100 николаевцев Комиссия облсовета Совместное заседание комиссий по ЖКХ и АПК Совместное заседание комиссий по ЖКХ и АПК Демонтаж киосков в Николаеве Сносят торговые точки в Ингульском районе Сносят торговые точки в Ингульском районе Транспортная комиссия Депутатская комиссия Николаевского горсовета Депутатская комиссия Николаевского горсовета Хроники Каранатина #6. Николаев Чем живет город во время пандемии Чем живет город во время пандемии Сессия Николаевского областного совета Внеочередное заседание Внеочередное заседание Реальная ситуация в больницах Николаева Депутаты Кантор и Исаков проверяют больницы Депутаты Кантор и Исаков проверяют больницы

Реклама