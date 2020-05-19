Столичные полицейские сообщили о подозрении жителю Николаевской области, который сбыл более 8 килограммов ртути.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

По результатам экспертизы вещество признано ядовитым. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.

Как сообщалось ранее, 31 января в Киеве при попытке продажи 8 килограммов ядовитого вещества задержали 50-летнего жителя Николаевщины. Информацию о продаже ртути мужчина размещал в DarkNet.

— Тогда на Николаевщине правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого. Ртуть направили на экспертизу, которая подтвердила, что вещество ядовитое. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по части 4 статьи 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, - сказано в сообщении.

Напомним, в Березанском районе полицейские разоблачили местного жителя на сбыте психотропных веществ.