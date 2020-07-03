После того, как утром 3 июля в Николаеве самопроизвольно поднялась разводная часть Ингульского моста, было принято решение провести ее экспертизу и обследовать гидравлические цилиндры.

Об этом рассказал начальник Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев во время совещания в облгосадминистрации, говорится в сюжете ТРК «Март».

— Аварийное раскрытие моста с поддавленными гидроцилиндрами, могло активно повлиять на состояние самих гидроцилиндров. Необходимо точно заказывать экспертизу состояния этих гидроцилиндров, — сказал он.

Так, гидроцилиндры — это механизмы, которые обеспечивают необходимое давление на разводную часть. Аварийное разведение могло негативно повлиять на их состояние, отметили в ДЖКХ.

Также было принято решение составить график плана работ по ремонту покрытия и организовать усиленное патрулирование полиции, чтобы обеспечить безопасность движения. По информации подрядчика, ремонт продлится от 30 до 45 суток.

— Обсуждали также необходимость служебного расследования непосредственно на предприятии «ЭЛУ автодорог». По факту расследования будет определена необходимость привлечения представителя независимой экспертной организации, чтобы проработать ситуацию с аварийным разведением моста — произошла она по понятным пока причинам, сработали какие-то дополнительные рычаги, — сказал Сергей Коренев.

Напомним, сегодня рано утром, 3 июля, самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.