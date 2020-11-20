Вчера, 19 ноября, в Николаевском городском совете состоялось очередное заседание конкурсного комитета по внедрению электронного билета в городском общественном транспорте.

Свои презентации представили АБ «Укргазбанк» и «ПриватБанк», которые ранее подали документы и были допущены к конкурсу, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отметил заместитель городского головы Юрий Андриенко, задача конкурсного комитета — рассмотреть презентации и оценить их согласно утвержденным критериям.

Представитель «ПриватБанка» Юрий Решетник рассказал, что учреждение предлагает комплексное решение, которое позволит внедрить и электронный билет, и карточку николаевца, и другие сервисы.

— На сегодня у нас 20,5 миллионов клиентов, 8,9 миллионов активных пользователей приложения «Приват24». Ежедневно осуществляется около 8 млн операций. Что мы предлагаем, внедряя наш сервис: универсальное платежное решение для всех типов карт и qr-кодов, то есть для оплаты проезда можно использовать карточку любого банка мира. Кроме того, возможность эмиссии карт для населения, в том числе, льготников. Мы подготовили прототип, это удобно для горожан. С помощью данной системы можно выполнить абсолютно прозрачный анализ пассажиропотока, кроме того, она требует минимальных затрат. В транспорте устанавливаются валидаторы с антивандальным корпусом и креплением, также мобильное устройство для оплаты проезда у кондуктора. Средства от пассажира — предприятию перечисляются мгновенно, — рассказал Юрий Решетник.

По его словам, такая система позволит внедрить действенный механизм компенсаций для социально незащищенных горожан. Среди преимуществ для города Николаева — использование современного оборудования в общественном транспорте, оплата проезда банковскими картами международных платежных систем, большая сеть терминалов по продаже qr-кодов и пополнение карточек, мощный процессорный центр, реализация комплекса социальных программ, универсальная диспетчеризация и др. Система внедрена в 23 городах Украины, причем разработана именно николаевским подразделением «ПриватБанка».

Транспортное решение от АБ «Укргазбанк» представила Наталья Козиол, руководитель корпоративного бизнеса Николаевской области.

— Цель нашего проекта — создание единого проездного билета и налаживание функционирования системы оплаты проезда, когда пассажиры смогут оплачивать услугу с помощью электронного билета, банковских платежных карт, национальной платежной системы «ПРОСТРАНСТВО». Этапы проекта: утверждение горсоветом решения о внедрении автоматизированной системы оплаты и условий ее функционирования; поиск инвестора, вклад средств в развитие сферы транспортных услуг Николаева (на практике такими партнерами являются ЕБРР, инвестирующий средства в приобретение валидаторов, или международная платежная система Visa — после подписания меморандума покупает валидаторы и может подарить их предприятию); городской совет определяет коммунальное предприятие, которое будет осуществлять контроль и учет оплаты услуг коммунального транспорта; заключается договор на эквайринг платежных систем и техническое обслуживание, — рассказала Наталья Козиол.

По ее словам, «Укргазбанк» при такой схеме выступает банком-эквайером — учреждением, обслуживающим валидаторы, то есть, устройства город должен приобрести самостоятельно. Подобный проект реализован в 4 городах Украины — Киеве, Виннице, Кривом Роге, Ивано-Франковске.

Члены конкурсного комитета имели возможность задать представителям банков вопросы и получить ответы. Следующий шаг — оценка конкурсных предложений претендентов по 15 критериям.

Победителя определят на следующем заседании комитета.

Напомним, в октябре прошлого года исполнительный комитет Николаевского горсовета не проголосовал за проект решения, согласно которому кипрская компания «Первый оператор сетей» должна была внедрять электронный билет в пассажирском электротранспорте в городе.