Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщается в Twitter компании-разработчика SpaceX.
Запуск состоялся в 01:19 по времени Восточного побережья США (08:19 по Киеву) со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Начиная с мая 2019 года это уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink.
Через восемь с половиной минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике. Эта ступень использовалась для запуска уже пятый раз.
Напомним, компания SpaceX к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой полностью будет состоять из гражданских лиц.
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Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщается в Twitter компании-разработчика SpaceX.
Запуск состоялся в 01:19 по времени Восточного побережья США (08:19 по Киеву) со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Начиная с мая 2019 года это уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink.
Через восемь с половиной минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике. Эта ступень использовалась для запуска уже пятый раз.
Напомним, компания SpaceX к концу этого года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой полностью будет состоять из гражданских лиц.
|
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|
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|
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